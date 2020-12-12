شكرا لقرائتكم خبر عن انا دى ارماس تنضم لبطولة فيلم The Gray Man مع كريس ايفانز وريان جوسلينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة الكوبية إلى بطولة فيلم The Gray Man مع النجمين ريان جوسلينج والكريس ايفانز، وفقًا لما أعلنه موقع Deadline خلال تقرير مؤخرًا، حين أكد أن العمل من المفترض أن يتكلف ميزانية ضخمة للغاية، خاصة أنه ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والأكشن.



دى ارماس

وتدور قصته حول قاتل مستقل وعميل سابق في وكالة المخابرات المركزية الذى يلعب دوره جوسلينج أثناء مطاردته في جميع أنحاء العالم من قبل كريس إيفانز، فيما لم يشير التقرير إلى الشخصية التى تلعبها دى ارماس.

ويعد هذا الفيلم بمثابة التعاون الثانى بين كلاً من كريس ايفانز وانا دى ارماس بعدما نجحا إلى حد كبير من خلال فيلم Knives Out حينما شاركا مع نجم جيمس بوند دانيال كريج، وحقق العمل إيرادات كبيرة.



ابطال فيلم دى ارماس

من ناحية أخرى عادت الممثلة الكوبية مؤخرًا انا دى ارماس إلى موقع تصوير فيلمها الجديد Deep Water الذى يجمعها مع صديقها وحبيبها بن افليك، حيث التقطت عدسات المصورين لها أكثر من صورة أثناء نزولها من سيارتها فى إطلالة بيضاء تماماً، خلال وصولها لأحد الاستوديوهات بهوليود بعد رحلة استغرقتها مؤخراً إلى لوس انجلوس.

وظهرت الممثلة الكوبية أنا دى أرماس فى وقت سابق للمرة الأولى منذ فترة بمفردها بعيدًا عن صديقها النجم بن افليك، وذلك بعد نشر تقارير أجنبية عديدة حول جدية العلاقة بين الثنائى بصورة أكبر من السابق، خاصة بعدما نشر موقع الديلى ميل في تقرير أخير حول افليك ودى أرماس أن الأخيرة ذهبت للعيش بصحبته داخل قصره الشهير في باسيفيك باليسيدز وفقًا لما ذكره التقرير.