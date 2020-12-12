شاهد كيف يظهر النجم محمود حميدة فى فيلم "الكاهن"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صورة للنجم محمود حميدة من كواليس الفيلم الجديد "الكاهن" والذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، وظهر محمود حميدة وهو يحضر مشهده قبل التصوير، ولوك جديد لم يظهر به من قبل فى السينما، ويبدو أنه يقدم دور كاهن، وينتمى الفيلم للفنانة درة وإياد نصار، إلى فئة أفلام الرعب الممزوجة بالاكشن.

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال محمود حميدة فيلم "الغسالة" للفنانة هنا الزاهد وأحمد حاتم، ومحمد سلام وأحمد فتحى تأليف عادل صليب إخراج عصام عبد الحميد، ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.