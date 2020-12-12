شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل أغنية "استبينا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مطرب المهرجانات أورتيجا أنه إنتهى من تصوير أغنية تحمل إسم "استبينا" على طريقة الفيديو كليب في أحد الاستوديوهات في منطقة شبرامنت ومن المقرر طرحها على موسم رأس السنة، أورتيجا قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الأغنية تحمل طابعا كوميديا وتتحدث عن الحسد في جو دمه خفيف وكوميدى ومن المقرر طرحها خلال موسم رأس السنة المقبل .

وأضاف أورتيجا: "كل الأغانى الذى أقدمها في الفترة المقبلة سوف تحمل طابعا مختلفا وجديد عليا عن أعمالى السابقة".





وطرح مؤخرًا أورتيجا أغنية "المملكة" وتم تصويرها بعدد من الأماكن الساحلية، واستغرق تصويرها يومين بين منطقة الجلالة والسخنة والزعفرانة.

أغنية "المملكة" تأتي ضمن سلسلة أغاني قام بطرحها أورتيجا بعد انفصاله عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا، وتأتي كلمات الأغنية كالآتي: "أنا بالنسبالي الدنيا دي مش فرقالي باصص قدامي مابرجعش ورا تاني الدنيا دي حافظها ماشية بالأسامي.. أيوة الخلاصة كلو لادا وانا فيراري"، أغنية مملكة كلمات هيما وتوزيع أورتيجا وجيزاوي وميكس وماستر شيندي وخليل استايلست كارولينا قنديل إخراج كريم الغمري.