أحمد فريد يطلق "رحلة الروح" بقاعة بيكاسو في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

افتتح الممثل والفنان التشكيلي الدكتور أحمد فريد معرضه الجديد الذي يحمل عنوان "رحلة الروح"، مساء اليوم السبت، بقاعة بيكاسو في الزمالك، ويستمر حتى الأول من يناير القادم.

وعن عنوان المعرض، يقول فريد: "تنطلق الروح من مصدرها برحلتها الحياتية إلى الكائن الإنساني لتخرجه من صمته المظلم إلى ميلاد نوراني يسري فيه الحياة كما يسري تيار كهرباء يبدد الظلام نور فيشع في أركان المعمورة لإظهار الأشياء ليهدي بها الإنسان، كذلك الروح تسري في الإنسان بكل ما يحمل من صفات جامعة دون الخلائق بنورانيتها أينما كان وحيث كان فيحيا بها وبها الحياة، فعندما يرتقي الإنسان ويسمو بروحه فتميل الروح لهذا المقام وتشدو وتحلق بصاحبها في نور الفضاء، فتتوائم مع النفس الملهمة فيصعد بها إلى طاقة الإبداع".

وشارك أحمد فريد مؤخرا بدور "شريف" بمسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام وداليا البحيري ودلال عبد العزيز وإخراج رامي إمام.

