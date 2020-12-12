هكذا رد محمود حميدة على سؤال: "هو أنت بتاع ستات؟" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
نشر الفنان محمود حميدة، مقطع فيديو يرد خلاله على سؤال ورد إليه من أحد متابعيه.
ووجه أحد متابعي حميدة سؤال له قائلا: "إحنا واخدين عنك فكرة إنك بتاع ستات، هل ده حقيقي؟"، فعلّق النجم الكبير: "مش فاهم يعني هو اللي بيسأل السؤال ده ذكر ولا أنثى؟ إذا كنت أنا بتاع ستات هو بتاع إيه؟ مش فاهم يعني هو المفروض أكون بتاع إيه، إلا إذا كان بقى عايز يعمل فضايح وكده، وربنا يستر علينا جميعا".
وعُرض للفنان محمود حميدة، في رمضان الماضي، مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان خالد النبوي، الفنانة نسرين أمين والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.
كما شارك محمود حميدة النجوم أحمد حاتم وهنا الزاهد وبيومي فؤاد ومحمد سلام، بطولة فيلم "الغسالة" من إخراج عصام عبد الحميد.
https://www.facebook.com/MahmoudHemidaOfficial/posts/226833912177436
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