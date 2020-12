بعد رحيله.. شريف البنداري يروي موقفًا له مع المخرج الكوري الشهير"كيم كي دوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج شريف البنداري، عن موقف جمعه بالمخرج الكوري الشهير "كيم كي دوك"، الذي رحل مساء أمس الجمعة، عن عالمنا عن عُمر ناهز الـ 59 عامًا، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكتب البنداري، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "إمبارح ساب عالمنا المخرج الكوري kim ki duk .. واحد من المخرجين اللي ساهموا في تشكيل الوعي والوجدان السينمائي لناس كتير أنا واحد منهم".

وتابع البنداري: "في ٢٠١١ كنت في مهرجان (كان)، ودخلت أحضر العرض الأول لفيلم once upon a time in anatolia وكان قاعد في الكرسي اللي جنبي بس مكنتش متأكد إنه هو، سألته لو هو kim ki duk هزلي رأسه وقاللي أيوة.. كملنا الفيلم وأنا جوه راسي أسئلة كتير عايز أسألها له.. خلص الفيلم اللي كان طويل جداً ومتكلمناش".

وأضاف: "في السنة دي kim ki duk كان عامل فيلم في (كان) اسمه arirang فيلم عامله لوحده تماماً one man film .. فيلم من غير crew هو الشخص الوحيد في ال crew .. الفيلم عامله عن تجربته بعد ما راح عاش سنة لوحده تماماً في الغابات بيتأمل فيها تاريخه السينمائي كله وبيعيد حساباته عن السينما والحياة".

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن المخرج الكوري Kim ki duk توفي في مستشفى محلي في "لاتفيا"، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن المخرج البالغ 59 عاما، كان يعتزم شراء عقار في لاتفيا والتقدم بطلب للحصول على إقامة في هذا البلد العضو في الإتحاد الأوروبي.

يذكر أن، المخرج الكوري الجنوبي "كيم - كي - دوك" معروف عالميًا بأعماله السينمائية ذات الطابع العنيف.