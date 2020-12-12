سوسن بدر عن جميل راتب: "الجميل فنًا وخلقًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة سوسن بدر صورة تجمعها بالفنان جميل راتب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت: "من صندوق الذكريات تاني، الجميل فنًا وخلقًا، الله يرحمك يا حبيبي". الفنان جميل راتب توفي في 19 سبتمبر عام 2018. أخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة كريم فهمي، ياسمين عبد العزيز، تارا عماد، شريف منير، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

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