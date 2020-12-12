فيديو.. عصام كاريكا يعود للساحة الغنائية بـ"حياتي ارتاحت"

يعود الفنان عصام كاريكا بقوة إلى الساحة الفنية مع لايف ستايلز ستوديوز، من خلال أغنية وكليب جديد يحمل عنوان "حياتي ارتاحت"، التي أصدرتها الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، على أن تصدر وتبث تباعًا عبر باقة من أهم المنصات الرقمية والتلفزيونية

والإذاعية.

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الأغنيةتحمل الكثير من التميز، ومن المتوقع أن تحقق انتشار واسع وتكون هدية مميزة للجمهور مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة، واستقبال

العام الجديد 2021.

و يظهر كاريكا بصورة جديدة ومميزة في الفيديو كليب الذي أخرجته ردينة حاطوم وعكست جمالية الأغنية بصور خلابة سلسة وبقصة طريفة تظهر عصام الذي ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سببًا في تعاسته.



كليب "حياتي ارتاحت" كلمات مصطفى محمد، الحان عصام كاريكا، توزيع جيزو، ميكس وماستر محمد جودة ، إخراج ردينة حاطوم.

