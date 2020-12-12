جورج وسوف وملحم زين يحتفلان برأس السنة في دبي

يستعد كلاً من الفنانين جورج وسوف، وملحم زين، لأحياء حفلا غنائياً بمناسبة احتفالات الكريسماس ، يوم 25 ديسمبر الجاري في دبي.

اقرأ ايضاً..بعد غياب ..جورج وسّوف يعود بأغنية "صاحي الليل"

ومن جانب اخر طرح الفنان جورج وسوف منذ أيام أغنية جديدةتحمل عنوان "صاحى الليل"، وهذه الإطلالة اختارها أن تكون من خلال

Anghami Originals ، وقد أشرف على تفاصيلها برفقة فريق أنغامي، كتب كلماتها ملاك عادل وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان. صدرت "صاحي الليل" في 9 ديسمبر كانون الأوّل ويليها فيديو كليب الأسبوع المقبل من إخراج رودولفجبر.

يشار إلي أن ملحم زين مؤخرا شارك في أوبريت غنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، وشارك فيه عدد من نجوم الغناء الوطن العربي وهم صابر الرباعي، ونجوى كرم، وعاصي الحلاني، ووليد توفيق، وريد ون، ويارا، وفايز السعيد، ولطيفة العرفاوي، ووليد الشامي، ومحمد الشحي، وبلقيس فتحي، ومحمد عساف، وسيف نبيل، وسعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.