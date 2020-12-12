فيديو .. طارق الشيخ: مين مجنون يشوف الخطيب ومايجريش يتصور معاه

أعلن الفنان طارق الشيخ، عن استيائه من الهجوم الذي ناله لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو بسبب صورته مع رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب.

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وقال الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب عبر MBC مصر، إنه على الرغم من الحملات التي أطلقت مؤخرا لنبذ التعصب إلا أنه لا يزال موجودا.

وحول الجدل الذي سببته صورة ميدو والخطيب قال طارق

الشيخ "مين مجنون يشوف الخطيب ومايجريش يتصور معاه، أو أهلاوي يشوف ميدو وميتصورش معاه أو الكابتن حسن شحاته التعصب زاد أوي".

وسبق وحذف برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية "أبلة فاهيتا" أغنية "القاضية ممكن" التي غناها طارق الشيخ عند حلوله ضيفًا على البرنامج بعد تعرضها للكثير من الانتقادات.

وفي نفس السياق صرح مؤخراً المطرب طارق الشيخ بأنه يتلقى شتائم

كثيرة منذ انتشار أغنية "القاضية ممكن"، وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" إنه اتهم بالخيانة ويتلقى شتائم على صفحته من 200 ألف شخص.

وخلال لقاءه في برنامج "لايف من الدوبلكس" ، قال طارق الشيخ إنه يشجع نادي الزمالك، و رفض في البداية غناء أغنية "القاضية ممكن"، لكنهم أقنعوه أن هذه الأغنية من أجل رفض التعصب.

ووجه مجددا اعتذاره لمشجعي نادي الزمالك وللمسئولين ولأي شخص انزعج منه.

كما غني طارق الشيخ على ألحان "كتاب حياتي يا عين" كلمات ساخرة من خسارة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفوز النادي الأهلي بالبطولة.