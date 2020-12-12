أحمد حلمي لـ"علي معلول": يارب دايمًا بتضحك وسعيد

أشاد لاعب النادي الأهلي التونسي علي معلول، بالفنان أحمد حلمي وبأعماله الكوميدية، وذلك من خلال لقاءه في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي، وقال إنه أكثر فنان بيضحكه. اقرأ ايضاً..على طريقة صايع بحر.. شاب يفضح حبيبته بألفاظ مسيئة ورواد السوشيال ميديا يطالبون بمحاكمته وعلق حلمي بنشر مقطع من حلقة معلول في برنامج "معكم" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب قائلاً: "حبيبي يا علولو.. ربنا يخليك ويارب دايما بتضحك وسعيد.. وشكرا للإعلامية الجبارة منى هانم الشاذلي". التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب قائلاً: "حبيبي يا علولو.. ربنا يخليك ويارب دايما بتضحك وسعيد.. وشكرا للإعلامية الجبارة منى هانم الشاذلي". يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآته" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎. "معكم" برنامج حواري اجتماعي تقدمه المذيعة المصرية منى الشاذلي على قناة سي بي سي الفضائية، بالإضافة لإستضافة المشاهير والمتميزين في شتى المجالات المختلفة. بدأ البرنامج عام 2014 بعدما تركت منى الشاذلي قناة أم بي سي مصر بشكل ودي، كما بينت القناة ذلك حيث كانت تقدم برنامج جملة مفيدة وهو غالبا يتضمن نفس محتوى وحيثيات برنامج "معكم ".

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