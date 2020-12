بعد معاكسة حسين فهمي.. صوفيا لورين رمز الإغراء العالمي

كشف الفنان حسين فمهي ، خلال حواره ببرنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمة الدمية الشهيرة "أبلة فاهيت"، عن إعجاب إعجاب النساء به، مشيرًا إلى أنه تعرض للمعاكسات والغزل منذ سن 16 عامًا، وأنه نجمة هيوليود صوفيا لورين عاكسته من قبل.

نشأة صوفيا لورين

في 20سبتمبر 1934 والدت الفنانة صوفيا لورين في مدينة روما الايطالية، لأبوين ايطاليين هما "روميلدا فيلاني وريكاردو شيكولوني"، وكان يعمل والدها مهندس بناء من أسرة نبيلة، عاشت مع أخواتها منذ الصغر دون دعم من الأب.

بعد فترة عادت صوفيا وشقيقتها ماريا إلى بوتزوولي

حياة صوفيا لورين الأسرية

قرب نابولي، لتعيش مع جدتها من أجل الإنفاق عليهما.

التقت صوفيا لورين مع والدها ثلاث مرات ، في سن الخامسة والسابعة عشرة وفي عام 1976 عند فراش موته، اصيب صوفيا لورين بشظايا في ذقنها اثناء الحرب العالمية الثانية والقصف على ميناء ومصنع بوتزيولي

عندما بلغت صوفيا لورين سن الرابعة عشرة من العمر، اشتركت في مسابقة للجمال في نابولي، لكنها لم تحقق فوزا، وانرخطت في أحد فصول

مسيرة صوفيا لورين الفنية

التمثيل واختيرت في دور صغير في فيلم "Quo Vadis" لميرفن ليروي، وأطلق هذا الدور مهنتها كممثلةلتقوم لاحقا باتخاذ اسمها الفني صوفيا لورين.

أصبحت صوفيا لورين نجمة سينمائية دولية بتوقيعها لخمسة عقود مع باراماونت، ومن بين أفلامها في تلك الفترة : Desire Under the Elms مع أنتوني بركنز، Heller in Pink Tights من إخراج جورج كوكر حيث ظهرت بشعر أشقر مستعار وأظهرت مهارات عالية في الأداء، وساهمت في جذب الاحترام إليها بوصفها ممثلة درامية وكوميدية في آن، كما اكتسبت وقتها مهارات جيدة في اللغة الإنجليزية.

صوفيا لورين كانت الممثلة الإيطالية الأكثر سعبية، والتى اعتبرت رمزًا للإغراء، حتى حصلت على جائزة الثقافة الأوروبية فيينا عام 2019.