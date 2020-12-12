السويد تعيش بلا شمس منذ بداية ديسمبر

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ دقيقة واحدة

لم تر العديد من المناطق بالسويد من بينها العاصمة ستوكهولم الشمس ولو لساعة واحدة في ديسمبر الحالي ، بسبب الشتاء الاسكندينافي القاسي ذي النهارات القصيرة ، إذ لا يزال عداد معهد الساعات التي شهدت إشراقا للشمس في معهد الأرصاد الجوية عالقا عند نقطة الصفر.

وقال عالم المناخ في المعهد السويدي للأرصاد الجوية وعلم المياه لينوس كارلسون “مطلع ديسمبر كان غائما بأقل تعبير”.

وقد بزغ نهار يوم الخميس الماضي عند الساعة الثامنة والنصف صباحا وحل الظلام عند الساعة الثانية و48 دقيقة ظهرا في العاصمة السويدية، لكن من دون أي أثر للشمس التي لم ترها ستوكهولم منذ أكثر من عشرة أيام.

ولم تسجل أي ساعة توصف بأنها مشمسة منذ مطلع الشهر الحالي فيما التوقعات للأيام المقبلة تبقى قاتمة.

وفي المعدل تسجل ستوكهولم 33 ساعة شمس في ديسمبر، مع ما يقرب من ساعة في اليوم.

وفي ظل الأجواء المكفهرة أصلا في السويد والعالم بفعل الجائحة، أتى وباء كورونا على حفلات “عيد النور”، وهو تقليد سويدي يقام سنويا في عيد القديسة لوسيا في 13 ديسمبر.

وسنة 1934، لم تر ستوكهولم الشمس بتاتا طوال شهر ديسمبر.