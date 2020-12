شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عبد المتين الثاني ينضم لجيك جيلنهال فى فيلم "Ambulance".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن انضمام النجم العالمي يحيي عبد المتين الثاني، لطاقم عمل فيلم Ambulance، بجوار النجم العالمي جيك جيلنهال، المقرر بداية عملية التصوير فيه بداية من الشهر المقبل.

ووفقًا لصحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي عبد المتين الثاني، سيلعب شخصية بطولية في الفيلم الجديد الذي يقوم بإخراجه مايكل باي، ويستند إلى فيلم إثارة هولندي تم عرضه عام 2005 حول شقيقين هاربين من الشرطة، وسرعان ما تورطا في الكثير من المتاعب بعد سرقتهما لسيارة إسعاف.

انطلق النجم العالمي عبد المطين في دور الشرير Black Manta في فيلم البطل الخارق DC Comics لعام 2018 "Aquaman"، كما لعب دور البطولة في مسلسل "Watchmen" من HBO وفاز بجائزة إيمي لأفضل ممثل مساعد ، كما قام بدور المؤسس المشارك لـ Black Panther Party بوبي سيل في الدراما الواقعية لـ Aaron Sorkin "The Trial of the Chicago 7"، كما يلعب أيضًا دور البطولة في فيلم الرعب "Candyman" والجزء الرابع من "The Matrix"، وكلاهما من المقرر العام المقبل.

وعلى جانب آخر، شارك جيلنهال، في بطولة فيلم Spider-Man Far From Home بصحبه كلاً من توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.