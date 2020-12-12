شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف وملحم زين يحييان حفلا غنائيا فى"رأس السنة ".. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستعد سلطان الطرب جورج وسوف للمشاركة فى إحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، بمشاركة المطرب ملحم زين، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر المقبل، في أحد الفنادق الكبرى بالأمارات وتحديدا بدبي، ويقدم ملحم زين خلال الحفل عدد كبيرمن أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى بالإضافة إلى أغانى ألبومه الجديد منها "صفى قلبى"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة" وغيرها.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا سلطان الطرب جورج وسوف، جماهيره ومحبيه بأغنيته الجديدة "صاحى الليل"، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة له من الكليب، أتبعها جزء من كلمات الأغنية: "يا بختك يللى صاحى الليل.. ما دام كان السبب واحدة"، وهى من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، من إخراج وإنتاج جاد شويرى.

يذكر أن آخر أعمال ملحن زين أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، وشارك ملحم في الأوبريت عدد من نجوم الغناء الوطن العربي كل من صابر الرباعى، نجوى كرم،عاصي الحلاني، وليد توفيق، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.