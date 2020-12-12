قصي خولي تعرض لإصابة في قدمه وأخبر والدته على الهواء

متابعة بتجــــــــرد: تعرض النجم قصي خولي لإصابة في قدمه أثناء تصويره مسلسله الجديد “لا حكم عليه”، والذي من المنتظر ان يعرض قريباً لذلك يواصل تصوير مشاعده وهو يتكئ على العكازة خلال السير على قدمه.

وظهر النجم السوري في كواليس برنامج The Masked Singer في تقرير لـ mbctrending وهو يسير بالكعازة في الكواليس، وحرص على اخفاء الامر عن الجميع بمن فيهم والدته الذي كشف لها عن اصابته على الهواء مباشرة، وقال بعفوية: “ماما انا اجري مكسورة”.

واكد ان الاصابة لم توقفه عن التمثيل بل يواصل التصوير بشكل عادي ويستعين احيانا بالعكاز ليمنع قدمه من التعب ويريح قدمه الثانية، وقال: “عم بمشي بالعكاز ولكن الامور تمام بفضل الله ولكن العكاز من الضروريات لازم شوي ريّح ويكون معي شي يسندني”.

وتابع مازحا: الإصابة صغيرة”، في حين اعطى بيديه إشارة الى ان اصابته كبيرة، مشيرا الى انه “يستمد قوته من فريق العمل المميز في المسلسل والبرنامج، واي مهنة لها ضريبتها. هلق الناس بتفترض انه نحنا اسعد ناس بالعالم اكتر حدا مبسوطين 15 واحد مرافقة و14 سيارة و5 قصور واموال وحريم، ايه هيدا كله بالافلام بس”.

ويشارك قصي ضمن لجنة تحكيم برنامج “The Masked Singer” الجديد الذي بدأ عرضه وهو فورمات عالمي، وأحد من أضخم البرامج الترفيهية.