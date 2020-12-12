عرض الفيلم اللبناني "منارة" بمهرجان "نيو فيلميكرز" في لوس أنجلوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد الفيلم اللبناني القصير "منارة" للمخرج زين ألكسندر عرضه الأول في أمريكا من خلال مهرجان الفيلم القصير (نيو فيلميكرز) بلوس أنجلوس.

وتقام الدورة الحالية من خلال موقع المهرجان على الإنترنت ويعرض السبت، ويشترك في تنظيم العرض واستضافته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، والقنصلية العامة للمملكة الهولندية في نيويورك، والمعهد العربي للفيلم والإعلام، ويتبعه حلقة نقاشية مع المخرجين.



وعن فكرة فيلم "منارة" يقول المخرج زين ألكسندر: "انطلقت فكرة الفيلم من انزعاج وارتياع على مستوى شخصي من ثقافة مهووسة بالمظاهر.. فجيل آبائنا مستعد لأن يجازف بسلامته الخاصة وسلامة أولاده في سبيل الحفاظ على صورة لا يشوبها عيب في عيون المجتمع المحيط بهم، وعائلتهم، والبلد كله بشكل عام".

وتدور أحداث الفيلم في جنوب لبنان حول زياد، الأب الذي يتوفى فجأة، تاركاً عائلة مكونة من زوجته عليا ونجليه رامي ونورا محوراً لنميمة الجيران، وبينما تنشغل عليا بتحضير عزاء هدفه فقط المظهر الاجتماعي، كان رامي ونورا يعيشان صدمة فراق والدهما. ولكن بدلاً من أن يؤازرا بعضهما، دبت الفرقة بينهما بشكل أكبر، وأجبرتهم على فتح المشاكل القديمة.‎

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (قسم أيام فينيسيا)، كما شارك في أيام قرطاج السينمائية وحصل على 4 جوائز هي جائزة أحمد خضر للامتياز من المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة، وجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان "Laguna Sud" السينمائي، وجائزة هيباتيا الفضية لأفضل فيلم قصير من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وجائزة أفضل ممثل من مهرجان إلبا السينمائي في توسكانا بإيطاليا.

الفيلم من إخراج زين ألكسندر، وسيناريو اللبنانية الأمريكية باسكال سينيوري، التي تشارك أيضاً في بطولة الفيلم مع هالة بسمة صفي الدين والمخرج زين ألكسندر، وإنتاج شركة ZMA Entertainment، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

وزين ألكسندر مخرج وممثل ذو أصول لبنانية يعيش في نيويورك؛ بدأ مسيرته كممثل حين انتقل لنيويورك في 2010، وكان ظهوره الأول عام 2012 في الفيلم الدرامي القصير الهارب.

وفي 2018 أخرج أول أفلامه الغُربة والذي شارك في مهرجان سانتا باربرا السينمائي، وثاني أعماله الإخراجية هو فيلم المنارة الذي شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته السابقة.