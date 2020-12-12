تراند اليوم : (فيديو) حسين فهمي: لا أحب كلمة "جد".. ولا أعترف بالأحفاد

كشف الفنان حسين فهمي تفاصيل جديدة، عن حياته قائلا:" بعمل ريجيم طول الوقت ولو زعلان من حد بمجرد إنه يبوسني أصالحه على طول، وعمري ما بوست ست أطول مني".

وأضاف أنه لا يحب أن يشاهد أفلامه لأنه يقوم بانتقاد نفسه كثيرا، وأن شقيقه مصطفى فهمى يصغره فى السن بسبع سنوات.

وأكد أنه لا يعترف بكلمة أحفاد فهم أولاد أولاده وليسوا أحفاده كما لا يحب أن يناديه أحد بـ "جدى" فهم ينادونه بحسين.

كما تحدث عن الفنانة نادية الجندى قائلا: "شاركت معها فى أكثر من فيلم وهى فنانة مجتهدة وملتزمة ولها جمهور عريق".

يأتي هذا عقب استضافته برنامج لايڤ من الدوبلكس الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON ، مساء الجمعة.

يذكر أن آخر أعمال النجم حسين فهمى فيلم "الكويسين" وتدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب.