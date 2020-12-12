تراند اليوم : إلهام شاهين تصدم الجمهور بإعلان الاعتزال ثم تكشف مفاجأة

ADS
صدمت الممثلة المصرية إلهام شاهين، الجمهور بأنها قررت اعتزال التمثيل بعد فيلم "حظر تجوال" الذي كان آخر أعمالها مؤخرًا.
وقالت إنها كانت تفكر في اعتزال مهنة التمثيل قبل فترة إلا أن فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي عن دورها في "حظر تجول" شجعها على استكمال مسيرتها الفنية.
وأشارت إلهام شاهين، أنها قدمت عددا كبيرا من الأعمال الا انها فقدت ثقتها بالاعمال السينمائية الحالية لكن بعد ان قرأت سيناريو فيلم "حظر تجوال" وجدت أنه يقدم فكرة مهمة، وهذا الأمر شجعها على متابعة عملها حسب ما صرحت به لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية الذي تقدمه دينا عبد الكريم.