الليلة.. عرض أفراح القبة على مسرح العائم الصغير

يبدأ في السابعة مساء العرض المسرحي "أفراح القبة" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، ومن المقرر ان تتراوح اسعار التذاكر بين 30 – 50 جنيهًا.

العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ ، العرض بطولة عبد المنعم رياض ، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح ، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق.

بالإضافة إلى عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

يذكر ان حلت أمس، الجمعة، ذكرى ميلاد نجيب محفوظ وهو يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في

الأدب، تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم.

من أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب.

بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدباً واقعياً، فإن مواضيعاً وجودية تظهر فيه. يُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.

سُمي نجيب محفوظ باسمٍ مركب تقديراً من والده "عبد العزيز إبراهيم" للطبيب المعروف نجيب باشا محفوظ، والذي أشرف على ولادته التي كانت متعسرة.