تفاصيل عرض "أبي تحت الشجرة" على مسرح السلام

يعرض اليوم السبت في تمام السابعة مساء على مسرح السلام، مسرحية "أبي تحت الشجرة"، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذكرة بين 30 ، 50 جنيهًا.

ويشار إلى أن تدور أحداث العرض حول اغتراب الآباء وما يترتب عليه من عقوق الأبناء نتيجة

لهث الآباء وراء النقود.

يذكر أن "أبي تحت الشجرة" بطولة هاني كمال، ومنير مكرم، ولبنى الشيخ، وأحمد عبد الهادي، وشادي أسعد، ودعاء دودا، ودينا هريدي، تأليف طارق رمضان، إخراج إسلام إمام،

ومن إنتاج فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان خالد النجدي.

يذكر ان أخر أعمال الفنان منير مكرم مسرحية "الزهر لما يلعب" تأليف أحمد الإبياري، إخراج طارق الإبياري، بطولة سمير غانم، شيرين، إيمان السيد، إيمي طلعت زكريا، وتدور أحداثها حول «فرحات» تاجر الطيور المزواج الذي يسعى للزواج من فتاة تصغره سنا فيقع في مفارقات كوميدية.