صادق الصباح لعادل كرم: انت نمر الدراما ونمر الشاشة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 3 ساعات

بعدما حقق مسلسل الهيبة – الرد نسبة مشاهدة عالية جداً، ونال إعجاب جمهور كبير، هنأ المنتج صادق الصباح الممثل عادل كرم على التمثيل المميز في المسلسل.

وقال كرم: “بنهاية الهيبة الرد من قلبي بشكر كل فريق العمل، المبدع سامر البرقاوي، الممثلين جميعا وعلى رأسن الكبيرة منى واصف، والنجوم تيم حسن وديما قندلفت، عبدو وأويس وسعيد ونزيه وروزينا وأبو عقيل وأبو علي والكل”.

وأضاف: “من القلب الشكر للإستاذ صادق الصباح، كل المشاهدين وأهل الإعلام وإلى اللقاء قريبا”.

ليرد الصباح على كرم: “شرفتنا عادل كرم بمشاركتك ومن اليوم انت نمر الدراما ونمر الشاشة. حاولت تهز عرش الجبل وعشنا معك لحظات تشويق بأداء متمكّن ولافت… انشالله نلتقي قريباً بأعمال عربية جديدة .. كل التوفيق”.