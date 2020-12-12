شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يشارك إدوارد الاحتفال بعيد ميلاده بحضور فرقة الجيبسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب مصطفى قمر بعيد ميلاد الفنان إدوارد في منطقة التجمع الخامس وسط حضور مجموعة من نجوم الفن من ضمنهم الفنانة عبير صبرى وتيام نجل مصطفى قمر وعدد كبير من أصدقائه فى جو من البهجة والسعادة.













وقام النجمان بالغناء سويا بمشاركة فرقة الجيبسى الخاصة بإدوارد والتي عادت بقوة للغناء بعد فترة غياب طويلة وقدموا عدد من الأغانى التى ملأت عيد الميلاد بالفرح والبهجة، وأشرف على الحفل محمد مكى المسئول عن فرقة الجيبسى.





























من ناحية أخرى إنتهى الفنان إدوراد تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" ويجسد من خلاله مدير أعمال بطلة العمل الفنانة مى عمر، حيث يساعدها في الوصول إلى حلمها كمطربة، وهو الدور الذى يراهن عليه خلال مشواره الفني .

ادوارد قال في تصريحات سابقة أنه يعتبر مسلسل "لؤلؤ" من أهم الأعمال الذي يقدمها في مشواره الفني خاصة أنه يقدمه بشكل مختلف وجديد عليه عن أعماله السابقة، مشيرا أن مى عمر ممثلة محترفة تظهر بلوك مختلف وتفاجىء الجميع بالإضافة إلى المجهود المبذول من جميع القائمين على العمل .

مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين .