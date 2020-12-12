شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر تخطف الأنظار بـ12 جنيها إسترلينيا فقط.. اعرف إيه الحكاية بالصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر ذات إطلالة مذهلة بجلسة تصوير كشفت عنها خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما خطف أنظار قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة.

كيلى جينر بدت مثيرة للغاية بعدد من الصور التى نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" التى تضم أكثر من 202 مليون شخص، ظهرت كيلى البالغة من العمر 23 عاما بعدد من الصور خارج قصر هولمبى هيلز الضخم الذى تبلغ تكلفته 36 مليون دولار وتمتلكه كيلى جينر.

اختارت كيلى جينر أن ترتدى فستانا قصيرا وضيقا بإحدى درجات اللون الأصفر، وأشار موقع "ديلى ميل" إلى أن الفستان حمل توقيع دار أزياء "Sorella" وسعره 12 جنيها إسترلينيا فقط بالرغم من أن كيلى تسعى دائما للظهور بتصميمات تتكلف الالاف الجنيهات الإسترلينى ، ولكى تكمل كيلى جينر إطلالتها أنيقة وبراقة فاختارت أن ترتدى أكسسوارات ذهبية كبيرة الحجم ، بما فيهم قلادة تحمل اسم دار " Dior " .



اكسسوارات ارتدتها كيلي جينر اكسسوارات ارتدتها كيلي جينر

يذكر أن كيلى جينر تعلم جيدا كيف تلفت الأنظار نحوها، وروجت كيلى جينر شهر نوفمبر الماضى لمجموعتها الخاصة بالعناية بالبشرة الجديدة، وذلك فى خطوة جديدة من أجل توسيع إمبراطوريتها المذهلة، حيث ظهرت جينر البالغة من العمر (23 عاما) باحدى الصور وهى تستحم فى حوض رخامى ملىء بالورد ذات اللون الوردى عندما قدمت مجموعتها الجديدة من منتجات الاستحمام ، وظهرت النجمة العالمية كيلى جينر فى الصورة و هى ترتدى "بادى سوت " بإحدى درجات اللون الوردى ، و حمل التصميم توقيع دار أزياء " Fleur Du Mal " بينما وصل سعره الى 411 جنيها إسترلينى.



