شكرا لقرائتكم خبر عن ليل وين مهدد بالسجن 10 أعوام بعد إقراره بتهمة حيازة سلاح على طائرته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مغني الراب الأمريكى ليل وين، أمس الجمعة، أمام محكمة اتحادية بالذنب في تهمة حيازة سلاح ناري على طائرته الخاصة دون ترخيص، بما يخالف القانون، مما يجعله مهددا بالسجن 10 أعوام، وذلك بعد ضبطه في ديسمبر الماضي حاملاً مسدساً مطلياً بالذهب في أمتعته على متن الطائرة التي هبطت في مطار بالقرب من مدينة ميامى الأمريكية.

وأدين وين سابقا بارتكاب جريمة جنائية مما قضى بمنعه من حيازة السلاح أو الذخيرة، وقال مدعون من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة جنوب فلوريدا في بيان مكتوب إن الشرطة تلقت بلاغا من مصدر مجهول بأن وين كان يحمل السلاح الناري، ومن المقرر الحكم على وين، واسمه الحقيقي دوين مايكل كارتر، يوم 28 يناير، وفقا لموقع سكاى نيوز.

يشار إلى أن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت قد ذكرت فى تقرير لها أن ضباطا من مقاطعة ميامى حصلوا على معلومات تفيد بأنه سيتم نقل مخدرات وأسلحة على متن الطائرة فنبّهوا السلطات الفيدرالية حتى يتمكنوا من الحصول على مذكرة التفتيش.

وكان مغني الراب "ليل وين" استقل طائرته من طراز G-V متجها من كاليفورنيا إلى ميامي وعلى متنها 14 شخصا، وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها "وين" تهمة حيازة الأسلحة ففي عام 2009، أقر بأنه مذنب بسبب حيازته سلاح من عيار 40 في مانهاتن وقضى عاما كاملا في السجن.