شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلادها.. ماجدة زكى انطلقت مع الزعيم وأصبحت فاكهة الشاشة بـ قوت القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة القديرة ماجدة زكى بعيد ميلادها، حيث ولدت فى 12 ديسمبر 1962، وتعد واحدة من النجمات اللاتى حققن نجاحاً كبيراً سواء سينمائياً أو درامياً، حيث حصلت على بكالوريوس فنون مسرحية من المعهد العالى للفنون المسرحية ثم بدأت حياتها الفنية بمشاركتها فى مسلسل (أحلام الفتى الطائر) مع النجم الكبير عادل إمام.

وانطلقت بعدها ماجدة زكى من خلال (ليالي الحلمية) و(رحلة السيد أبو العلا البشري) و(عائلة الأستاذ شلش)، استطاعت بحلول أوائل الألفية ان تقدم أدواراً معروفة حققت لها نجاحاً كبيراً في مسلسلات شهيرة مثل مشاركتها في المسلسل المعروف (عائلة الحاج متولّي) مع (نور الشريف) و(عباس الأبيض في اليوم الأسود) مع (يحيى الفخراني) ومسلسل (كيد الحموات) الذي كانت لها فيه دوراً رئيسياً.

ظلت مشاركاتها في السينما محدودة للغاية وظلت الأعمال التليفزيونية هي أكثر ما قدمت، تزوجت من الفنان (كمال ابو رية) وانجبت منه ثلاثة أبناء هم (أحمد وكمال وحبيبة) وانفصلا في عام 2014 بعد 15 عاماً من الزواج.

كانت آخر أعمالها مسلسل "قوت القلوب" والذى حققت من خلاله نجاحاً كبيراً، وعرض الشهر الماضى ، وشارك فى بطولته كل من خالد زكى، رانيا فريد ش قى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الضايغ، عمرو صحصاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة.