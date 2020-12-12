شكرا لقرائتكم خبر عن هنا ابنة إبراهيم يسرى تهدى كليب "مانتاش بعيد" لوالدها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح كوفر بنت الجيران وdance mankey طرحت الفنانة هنا ابنة الممثل إبراهيم يسرى كليب أغنية جديدة تهديها لروح والدها تحت عنوان "مانتاش بعيد" من كلمات ولحن وتوزيع وليد الليثي وإخراج نضال هانى.

الكليب فكرته بسيطة تتماشى مع كلمات الأغنية المؤثرة، حيث تجلس هنا أمام الكاميرا متأثرة بالكلمات وبملامح معبرة تغنى الأغنية بكل صدق مع إدخال لقطات مؤثرة تجمعها بوالدها الراحل كمشاهد flashback، وهى اللقطات التى تجمعها بوالدها فى الطفولة ومراحل عمرية مختلفة.

الفنان إبراهيم يسرى ولد يوم 20 أبريل عام 1950، ورحل عن عالمنا فى ذات اليوم عام 2015، عن عمر ناهز الـ65 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وللنجم الراحل إبراهيم يسرى فى ذاكرة السينما والتليفزيون والمسرح نحو 126 عملا فنيا متنوعا بين الدرامى والكوميدى، وحتى الفوازير إذ قدم عددا من الأدوار فى الدراما التليفزيونية أشهرها "الشهد والدموع" بشخصية هانى حافظ، و"ضمير أبلة حكمت" فى دور الأستاذ بهاء، والدكتور مازن شرارة فى "ليالى الحلمية"، وفهمى فراويلة فى "المال والبنون" و"عصر الأئمة" بدور الإمام الشافعى، و"حديث الصباح والمساء" بدور عمرو المصرى، وله العديد من الأفلام جسد فيها المكبوت جنسيا فى "فيلم ثقافى"، والليبرالى المثقف محسن فى "الإرهابى" مع الزعيم عادل إمام، و"امرأة هزت عرش مصر" بشخصية حسين طبيب ورئيس مخابرات القصر.

إبراهيم يسرى ولد بالقاهرة عام 1950، التحق فى بداية دراسته الجامعية بكلية التجارة بجامعة القاهرة ودرس بها لمدة عامين، قبل أن يتركها ليلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.