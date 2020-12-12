شكرا لقرائتكم خبر عن سنوب دوج مفاجأة كليب باد بانى الجديد بعنوان Hoy Cobré.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عام 2020 بالنسبة للنجم العالمى باد بانى bad bunnyكان بمثابة عام الخير كونه قدم عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، حيث أطلق أمس باد البالغ من العمر 26 عاما كليبا جديدا حمل اسم " Hoy Cobré "، وذلك على قناته الخاصة بموقع يوتيوب، حيث ظهر فى البداية بالصحراء ثم يدخل فى وصلة رقص أعلى إحدى الشاحنات التى يقودها شخصية كارتونية وتجلس بجانبه سيدة ذات الضفائر الطويلة ، وصولا الى متجر للملابس الرجالى.

وكانت مفاجأة الكليب هو ظهور النجم العالمى سنوب دوج والذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم ظهر بالعمل وكأنه مدير للمتجر .

يذكر أن بعد سلسلة من التساؤلات التى انتشرت بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية حول تعاون باد بانى مع BTS فى عمل غنائى، قرر بانى أن يرد على ذلك خلال مقابلته مع E! .

باد بانى الذى أطلق ألبومه الغنائى الجديد " El Último Tour Del Mundo " منذ عدة أيام، اعترف بأن ألبومه الأخير هو فى الحقيقة "شىء مختلف" ، كشف أنه على استعداد تام لفكرة التعاون مع الفريق الشهير BTS ، لكن كان مع شروط كانت بمثابة مفاجأة قائلا : " يجب أن أتعلم كيف أرقص أولا .. أنا أعرف كيف أرقص جيدا، لكن ليس مثل أعضاء فريق BTS ، عندما أتعلم الرقص مثل بإتقان شديد مثلهم، سوف أتعاون معهم " ، وحسب موقع " ايليت دايلى " أن باد بانى لم يعلن عن الموعد الحقيقى لتعاونه مع BTS .



















