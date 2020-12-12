شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق فى قصر عابدين ويغنى محسود من كلمات تركى آل الشيخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا خاصا بقصر عابدين، مساء أمس الجمعة، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والإعلام ونجوم المجتمع، ولأول مرة غنى الهضبة مقطعا من أغنية "محسود" التى سيطرحها قريبا وهى من كلمات المستشار تركى آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقى.
وحرص عدد كبير من نجوم المجتمع ورجال الأعمال على المشاركة فى الحفل الذى تألق فيه الهضبة عمرو دياب بقصر عابدين .
وجاء من بين الحضور الذين شاركوا فى الحفل الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365” والإعلامية شيريهان أبو الحسن والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمنتج جمال العدل وحرمه والفنان آسر ياسين وحرمه وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم وحرمه دينا الجناينى، والفنان أحمد فهمي، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين وحرمه، والإعلامى أسامة كمال، والنائب أيمن أبو العلا وحرمه الإعلامية أسماء مصطفى.
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