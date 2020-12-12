شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب الحقيقية وراء رفع FKA Twigs دعوى قضائية ضد شيا لابوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت النجمة العالمية FKA Twigs دعوى قضائية ضد صديقها السابق النجم العالمى شيا لابوف، حيث اتهمته بإساءة المعاملة خلال علاقتهما، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها "bbc" و"هاربر بازار"، حيث اتهمت النجمة الشهيرة فى دعوتها أن الممثل تسبب لها فى العديد من الأضرار بسبب الضرب والاعتداء والتسبب فى اضطراب عاطفى.

ووفقا لمقال نشرته صحيفة The New York Times، فى قلب الدعوى القضائية، كانت هناك رحلة قام بها الاثنان فى عام 2019 ، والتى زعم خلالها أن شيا لابوف كان مسيئا بشكل متكرر، فبمجرد إيقاظ Twigs فى منتصف الليل كان يحاول خنقها.

وفى طريق العودة من الرحلة تزعم الدعوى أن لابوف كان يقود سيارة بتهور مع Twigs، واستغنى عن حزام الأمان وهدد بتحطم السيارة ما لم تعلن حبها له.

كما تدعى الدعوى القضائية أنه بعد أن توسلت Twigs إلى الخروج من السيارة ، توقف الاثنان فى محطة وقود وأزالت حقائبهما ، بعد ذلك ، زُعم أن لابوف تبعها واعتدى عليها جسديا قبل إجبارها على العودة إلى السيارة.

وفى حديثها إلى صحيفة نيويورك تايمز تقول Twigs إن فى علاقتها بشيا لابوف التى استمرت أكثر من عام بقليل، أساء لابوف لها جسديا وعاطفيا وعقليا عدة مرات.

كما تتهم فى الدعوى أن لابوف تسبب عن قصد بنقل مرض عن طريق الاتصال الجنسي للنجمة الشهيرة، كما تقول إنه احتفظ بسلاح ناري كان يضعه بالقرب من سريره، كما أخبرت Twigs صحيفة نيويورك تايمز أن لابوف يضغط عليها أو يمسكها إلى درجة إصابة بعض الأماكن بجسدها إلى الكدمات.



FKA twigs