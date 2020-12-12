وفاة المخرج الكوري الشهير كيم كي دوك بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أعلنت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن وفاة المخرج السينمائي الكوري الشهير كيم كي دوك، مساء أمس الجمعة، بسبب فيروس كورونا.
وقالت وكالة "تاس"، إن المخرج الكوري Kim ki duk توفي في مستشفى محلي في "لاتفيا"، بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المخرج البالغ 59 عاما كان يعتزم شراء عقار في لاتفيا والتقدم بطلب للحصول على إقامة في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن المخرج الكوري الجنوبي "كيم - كي - دوك" معروف عالميًا بأعماله السينمائية ذات الطابع العنيف.
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