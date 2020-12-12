رامي جمال يعلن إجراء والده لعملية جراحية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان رامي جمال، عن إجراء والده لعملية جراحية، اليوم السبت، مطالبًا متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء له.

وكتب رامي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "اللهم اني استودعتك أبي، فاحفظه بحفظك المتين، ورده لنا سالمًا معافى، يُجري والدي اليوم عملية جراحية.. فأسألكم الدعاء".

وكان رامي جمال، قد كشف مؤخرًا عن جاهزية ألبومه الغنائي الجديد، وذلك عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "من التحديات اللي قررت خوضها اني أغني باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية.. فعلاً الموضوع ممتع وجمهورهم كبير ويستحق محاولة الوصول له بما يحبون، وأحب أطمن جمهورنا المصري صاحب الفضل الأول بعد الله، بأن الألبوم المصري جاهز".

يذكر أن، رامي جمال، طرح ألبوم "أنا لوحدي" في 14 فبراير الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بيوم عيد الحب، وذلك عبر عدد من المنصات الإلكترونية، بالإضافة لقناة "نجوم ريكوردز" ‏الرسمية على ‎YouTube، والتي كانت تتولى إنتاج أعمال رامي جمال.