أحمد رزق يُعزي الشعب المغربي في وفاة المذيع صلاح الدين الغماري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان أحمد رزق، على تقديم واجب العزاء للشعب المغربي في وفاة المذيع صلاح الدين الغماري.
ونشر رزق، صورة "الغماري"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "خالص العزاء للشعب المغربي في وفاة المذيع المحترم صلاح الدين الغماري".
وكانت وسائل إعلام مغربية، ذكرت أن الصحفي والمقدم التليفزيوني، صلاح الدين الغماري، توفي ليلة الخميس - الجمعة، عن عمر ناهز الـ 50 عامًا، عقب تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.
وتُوفي الغماري، الذي كان يعمل في القناة الثانية بالمغرب، في مدينة المحمدية، غربي البلاد، ثم نُقل إلى مسقط رأسه في مدينة مكناس ليدفن بها.
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