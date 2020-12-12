بحضور "قمر وعبير صبري ورولا"..إدوارد يحتفل بعيد ميلاده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل الفنان إدوارد، بعيد ميلاده أمس الجمعة، في "الكافيه" الخاص الذي يمتلكه الفنان مصطفى قمر.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، فيديو من الاحتفال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد إدوارد".

وقالت بوسي، بالفيديو: "إحنا كلنا النهاردة عند مصطفى قمر في الكافيه الجديد بتاعه، ومبروك عودة إدوارد للغناء".

حضر الاحتفال من الفنانين: "مصطفى قمر ونجله تيام مصطفى قمر وعبير صبري ورولا سعد".

وينتظر الفنان إدوارد، عرض مسلسله الدرامي الجديد "لؤلؤ" الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.