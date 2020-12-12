أحمد العوضي يكشف طريقة احتفال زوجته بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الفنان أحمد العوضي، عن طريقة احتفال زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم السبت.
ونشر العوضي، صورة من الاحتفال، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكرًا يا حبيبتي.. بحبك".
وظهر في الصورة، وجود باقة من الورود وبالونات حمراء اللون على شكل قلب تحمل اسمه.
فيما وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التهنئة لزوجها الفنان أحمد العوضي بمناسبة عيد ميلاده.
ونشرت ياسمين، صورا مختلفة تجمعهما ببعض، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".
يذكر أن، الفنان أحمد العوضي يحتفل اليوم السبت 12 ديسمبر، بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 1985 ، وأعلن زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز في مايو 2020 .
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