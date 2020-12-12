قبل انطلاقه.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية المسرحي

تستعد إدارة مهرجان المهن التمثيلية المسرحي (التجربة الأولي)، برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في دورته الخامسة لانطلاق حفل الافتتاح، مساء يوم الاثنين 14 ديسمبر، وذلك على خشبة مسرح النهار.
ومن المقرر أن تضم لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهنالتمثيلية الدورة الخامسة كل من المخرجين سامح عبدالعزيز، إبراهيم فخر، أحمد خالد أمين، هشام عطوة، شادي سرور، بالإضافة إلى كل من الفنانين أحمد صيام، سلمى غريب، أحمد تمام، محمد نبيل منيب، الناقد يسري حسان، مهندس وائل عبدالله".
يذكر أن تم قبول عدد من المسرحيات لتنافس في الدورة الخامسة وهي: ملحمة السويس إخراج محمد زكي، الحلبة إخراج محمد فاروق، الفراشات إخراج رامي نادر، كازينو السهرة السعيدة، إخراج محمد صلاح طافش، المصنع إخراج مصطفي عسكر، للإيجار إخراج كريم البسطي، قصة عادية جدا إخراج محمد عبدالوارث.
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