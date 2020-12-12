عمرو حسن يقدم آخر حفلاته فى 2020 على مسرح الساقية

اختتم الشاعر عمرو حسن حفلاته فى عام 2020 بإحياء حفلان شعريان على مسرح النهر بـ ساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء أمس، الجمعة، قدم فيهما مجموعة متنوعة من قصائده التى أحبها جمهوره الذى ملأ قاعة النهر فى الحفلين مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

قدّم عمرو فى الحفلين قصائد تنوعت بين القديم له والجديد ومنا "السيرة الذاتية لحى الزمالك، ميم، الخليج، جوابى الأخير، طلاق،

شتا 2، محبتش غيرها، تقابلينى، بيعلق غلطاته على الحب".

ضيف الحفل المطرب أحمد فوزي الذى قدّم أغنيتي "خاصمت الشوارع والنور مكانه فى القلوب" ضمن برنامج الحفل.

حقق عمرو حسن نجاحا كبيرا و أصبح من أهم الشعراء فى مصر و الوطن العربى و تم تكريمه و حصل على أكثر من جائزة مثل جائزة

الشعر من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وجائزة الشعر فى أسبوع الجامعات و جائزة ساقية الصاوي التشجيعيه و جائزة مجلة الثقافة الجديدة لأفضل ديوان و جائزة معهد جوته اﻷلمانى كما حاز على جائزة احمد فؤاد نجم عن ديوان باندا كأفضل ديوان في شعر العامية لعام 2016

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.