هل تجتمع سيرين عبد النور وقصي خولي بعمل درامي جديد؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 ديسمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 3 ساعات

لطالما نجحت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور في بطولاتها في المسلسلات اللبنانية والعربية، وكانت رقماً صعباً في الدراما اللبنانية.

وعلى الأثر، طالب كل من جمهور النجمة سيرين عبد النور كما محبو النجم السوري قصي خولي بتعاون جديد وعمل درامي يجمع بين عبد النور وخولي للمرة الأولى في الفترة القريبة.

وفي السياق نفسه، تحدّث خولي لبرنامج “Trending” عن عبد النور قائلاً: “سيرين نجمة عربية وصديقة غالية جداً أثبتت نفسها في أكثر من مكان ونحن مَن نعمل في هذا المجال نبحث دائماً عن شركاء نجاح”.

وتابع: “كانت ستجمعني أكثر من فرصة مع سيرين ولكن كانت دائماً تتبدّل أشياء. وإذا وُجِدت فرصة أن أجتمع وإياها في عمل واحد نقدّم فيه أداء تمثيلياً مميزاً وفكراً جديداً فهذا يسعدني وأتمناه”.

أما عبد النور فعلّقت على الأمر بهذه الكلمات: “قصي زميلي وصديقي وأنا اعرفه منذ وقت طويل وزارني إحدى المرات في منزلي وتناول المجدّرة التي حضّرتها له وذهبنا لكي نصلّي معاً أيضاً”.

وأضافت: “أحب دائماً التجدد مع زملائي في الأعمال الدرامية ولا أحبّ التكرار، لأن كلّن بيجننوا وكلن بتنبسطي انك عم تشتغلي معن”، وقصي من هؤلاء الأشخاص”.

وختمت متمنية أن يجمعها مسلسل معه وكاشفةً أنه من الممكن جداً أن يحصل هذا الأمر، موضحة: “بس بعد ما في شي مؤكّد”.