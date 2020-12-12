مغني الراب ليل وين مهدد بالسجن 10 سنوات.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ممثلو ادعاء، الجمعة، إن مغني الراب الأمريكي ليل وين أقر أمام محكمة اتحادية بالذنب في تهمة حيازة سلاح ناري بما يخالف القانون.

وأضافوا أنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

كانت السلطات عثرت‭‭ ‬‬في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على مسدس مطلي بالذهب في أمتعة وين (38 عاما) على متن طائرة خاصة هبطت في مطار بالقرب من ميامي.

وأدين وين من قبل بارتكاب جريمة جنائية مما قضى بمنعه من حيازة السلاح أو الذخيرة، بحسب "رويترز".

وقال مدعون من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة جنوب فلوريدا في بيان مكتوب إن الشرطة تلقت بلاغا من مصدر مجهول بأن وين كان يحمل السلاح الناري.

ومن المقرر الحكم على وين، واسمه الحقيقي دوين مايكل كارتر، يوم 28 يناير/ كانون الثاني.