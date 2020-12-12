شكرا لقرائتكم خبر عن ميار الغيطى تحتفل بزفافها على شريف العلمى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الشابة ميار الغيطى، ابنة الإعلامى محمد الغيطى، بحفل زفافها على شريف العلمى بأحد الفنادق الكبرى بالجونة، بعد شهر من عقد قرانهما، وظهرت فى مقاطع فيديو وصور وهى ترتدى فستان الزفاف وتقطع التورتة مع زوجها، وسط تصفيق الحضور، واقتصر حفل الزفاف على حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.



ميار الغيطى



حفل زفاف ميار الغيطى

وظهرت الفنانة ميار الغيطى فى 2008 مع تامر حسنى فى كابتن هيما ثم ابتعدت عن السينما لفترة واتجهت للتليفزيون، وظهرت بعد ذلك من خلال الدراما التليفزيونية، حيث جسدت ثلاث شخصيات مختلفة وناجحة، أولها خلال مسلسل "بنت من الزمن ده" فلعبت دور "شوقية" شقيقة "شروق" وهى بنت من طبقة فقيرة وتعمل خادمة فى البيوت وتغرم بشاب من الطبقة نفسها وتتزوجه، وتختلف الشخصية تماما عن دورها فى مسلسل "قلب ميت"، حيث لعبت دور "غادة" الفتاة الارستقراطية الطيبة والرومانسية التى تغرم بالشاب "هيثم" الذى يموت أمام عينيها وتتحمل الآلام وتتعامل مع الموقف.

لكن فى ثالث أعمالها الدرامية "أيام الحب والرعب" جسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التى تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية وترتدى النقاب، لكنها تدرك أن الدين أعمق من ذلك، فتعود إلى حياتها الطبيعية، وعارض والدها الإعلامى محمد الغيطى دخولها في بمجال التمثيل في البداية بسبب دراستها، لكنها استطاعت إقناعه بأن التمثيل لن يعطلها عن الدراسة فساعدها معنويا بنصائحه.