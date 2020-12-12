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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يطلق الهوية السياحية الموحدة في دولة الإمارات والان مع التفاصيل
السبت 12 ديسمبر 2020
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك أجمل شتاء، وأجمل شعب، وأجمل خدمات يمكن أن يستمتع بها أي سائح. داعياً سموه الجميع للسفر في الإمارات واستكشاف روح الإمارات.
وقال في سلسلة تغريدات في حسابه الرسمي في تويتر: "الشتاء كل شيء جميل، وعندما يكون الشتاء إماراتياً فإنه يكون "أجمل شتاء في العالم". وأضاف: "في ربوع صحراء الإمارات، أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة. واستراتيجية حكومية لتعزيز السياحة الداخلية بحضور هيئات السياحة المحلية. وحملة وطنية تحت عنوان (أجمل شتاء في العالم). السياحة الداخلية تسهم بـ 41 مليار درهم في اقتصادنا، ونسعى لمضاعفة هذه الأرقام".
وأوضح سموه، أن الإمارات أطلقت هوية سياحية موحدة للدولة لأننا: "نريد أن نكون وجهة سياحية موحدة. واقتصاد وطني موحد. وفرص موحدة لجميع شباب الإمارات أينما كانوا. مشيراً إلى أن: "العمل كفريق إماراتي واحد في قطاع السياحة ستمتد آثاره خيراً على جميع المناطق ويعزز سمعتنا العالمية كوجهة واحدة متنوعة وغنية".
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