“تايم” تمنح كامالا هاريس لقب “شخصية العام”

متابعة بتجـــــــــــرد: منحت مجلة “تايم” الأميركية الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كامالا هاريس لقب “شخصية العام” لعام 2020، وذلك من قائمة متأهلين للتصفيات النهائية شملت الرئيس المنتهية صلاحيته دونالد ترامب.

واشارت المجلة العالمية في تقرير مفصل عن بايدن وهاريس الى ان”انتخاب نائب الرئيس السابق ورفيقته في الترشح، وهي سناتور عن ولاية كاليفورنيا، كسر حاجز النوع الاجتماعي والعرق”.

وكتبت المجلة على موقع تويتر “إن الثنائي، بايدن وهاريس، شكلا شيئا تاريخيا”.

وكتب رئيس تحرير “تايم”، إدوارد فلزنتال: “جو بادين وكامالا هاريس يفوزان بلقب شخصية عام 2020 لأنهما غيرا قصة أميركا، وبينا أن قوى التعاطف أقوى من قوى التقسيم، ونشرا قيم المواساة في عالم جريح.

وتفوق الثنائي الديمقراطي على ثلاثة متنافسين هم: “العاملين في قطاع الصحة والدكتور أنتوني فاوتشي”، وحركة العدالة العرقية، والرئيس دونالد ترامب، الذي خسر الانتخابات الرئاسية.