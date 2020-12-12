تراند اليوم : فنان كويتي شهير يفاجيء الجميع باعتزال التمثيل



فاجأ الفنان الكويتي الشهير عبد الله عباس، الجميع بإعلان اعتزال التمثيل دون توضيح الأسباب.

كشف ذلك الإعلامية الكويتية مي العيدان، والتي نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له وأرفقتها بالتعليق: "يعلن اعتزاله التمثيل والاكتفاء فقط بالإخراج المسرحي".

وينتمي الفنان عباس الى عائلة فنية إذ إن عمّه هو الفنان جاسم عباس، وجدّه الفنان الراحل خليل إسماعيل، وناصر هو شقيقه الأصغر الذي شاركه في أغلب أعماله.

وبدأ مشواره الفني في العام 2003 من خلال “مسرح الطفل” حين شارك في أول مسرحية له بعنوان ” بلاي ستيشن”، قبل أن يشارك في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية مع كبار الفنانين من أمثال حياة الفهد، أحمد الصالح، عبد الرحمن العقل، منصور المنصور، هدى حسين، جاسم عباس وغيرهم.







