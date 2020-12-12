تراند اليوم : مش هتصدق.. شاهد ظافر عابدين يغني «بنت الجيران»

توك شو

خاض الفنان التونسي ظافر العابدين تجربة الغناء لأول مرة خلال مشاركته في منافسات برنامج «انت مين» النسخة العربية من برنامج «the masked singer» الذي بدأ بثه هذا الأسبوع على قناة mbc.

وتلقى «ظافر» ردود أفعال كثيرة على تجربة الغناء حيث قدم أغنية المهرجانات الشهيرة «بنت الجيران» خلال حلقة البرنامج متنكرا في قناع أسد ولم تنجح لجنة التحكيم المكونة من الفنانين حسن الرداد وقصي خولي وسيرين عبدالنور من التعرف على هوية «ظافر» خلال الحلقة.

وهنأ عدد من الفنانين «ظافر» على أدائه للأغنية فعلقت «سيرين» على حساب «ظافر» الرسمي على موقع انستجرام: «حتى الآن مصدومة إني معرفتكش» بينما وضعت الفنانة التونسية «درة» إيموشن تصفيق لتهنئة «ظافر».

ونشر المطرب عمر كمال صاحب أغنية «بنت الجيران» مقطعا يقدم خلاله «ظافر» وهو يغني الأغنية مشيدا به.

وانتهى ظافر العابدين مؤخرا من مسلسله «عروس بيروت» الموسم الثاني وينتظر عرض فيلمه «العنكبوت» مع أحمد السقا.



