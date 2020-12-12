شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر: حميد الشاعرى قاللى"إحنا كلنا هنوقف وانت هتفضل تلحن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف قسم الفن باليوم السابع، النجم مصطفى قمر في ندوة فنية تم تكريمه خلالها بمناسبة مرور 30 سنة على تواجده في الحياة الفنية، وبعد بداياته القوية في عالم التلحين، حيث إنه قام بالتلحين لـ حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وعلاء سلام وغيرهم، ما سر ابتعاده عن التلحين؟.

أجاب مصطفى قمر قائلا:" أنا لم أبعد لأن في ألبوماتى كلها بمارس هوايتى المحببة، وهى التلحين، وحقيقي وسعت السكة لبعض الملحنين لكن كل ألبوم بلحن أغنية أو أغنيتين، ولحنت من قبل مع الفنان على الحجار، واليومين دول هو باعت لى كلمات قمت بتلحينها بالفعل، وكمان مابقاش فيه اهتمام قوى من المطربين أصحابى عشان أتعاون معهم في التلحين، ولكنهم رجعوا دلوقتى يبعتولى عشان ألحن لهم واليومين دول لحنت أغنية لـ إيهاب توفيق اسمها "هو فين"، بالإضافة إلى إنى انشغلت بأعمال تانية وحميد الشاعرى لحنت له أغنية اسمها " جيفارا " ولم يطرحها فى الألبوم، ولا أعرف السبب، واليومين دول الشاعر نادر عبد الله بعت لى كلام تقيل وشدنى جدا وبلحنه، وفى تعاون دلوقتى بينا ممكن يبعتها لأى مطرب أو أى مطربة مش شرط أنا أغنيها، وبرضو من ضمن الأفكار الجريئة لحنت أغنية لـ هيفاء وهبى من كلمات أسامة مصطفى، ولحنتها في ساعة فبالنسبة لى التلحين هوايتى.

وأضاف قمر في حديثه قائلا: "ومش ناسى كلام حميد الشاعرى، قالى جملة مش ناسيها وأعتبرها شهادة قالى"إحنا كلنا هنوقف وأنت هتفضل تلحن"، وأنا أتربيت على أغانى محمد فوزي، وألحان بليغ ومحمد الموجى وكمال الطويل، والموسيقى الغربى حتى المزيكا الروك والبيتلز كنت بسمع كل حاجة وعندى مخزون ولازم يبقى عندك مخزون عشان تعرف تطلع ألحان جديدة جنب الموهبة".