يسرا اللوزي تثير الجدل بـ"ظهور مختلف" في "القاهرة السينمائي"

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يسرا اللوزي تثير الجدل بـظهور مختلف في القاهرة السينمائي
السبت 12 ديسمبر 2020
تعرضت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، لحملة من النقد واللوم، من جانب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، طوال الساعات الماضية.
بدأ الهجوم على النجمة المصرية، بعد نشرها صورة ببطن مكشوف، عبر موقع أنستقرام ظهرت خلالها في فترة الحمل، وقبل إنجاب ابنتها الثانية "نادية".
وأرفقت الصورة التي جاءت ضمن جلسة تصوير لمجلة عالمية بتعليق قالت خلاله: "أحببت أن أشارك جمهوري جانبا مختلفا وجديدا من شخصيتي، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل شيء في حياتي".
وانتقد عدد كبير من المتابعين الصورة، ووصفوها بالجريئة، ولا تصلح في مجتمع عربي له عادات وتقاليد.
كما تعرضت يسرا اللوزي، لانتقادات كثيرة، بعد مشاركتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم الخميس، حيث لاحظ كثيرون تغير ملامحها وزيادة وزنها.
يذكر أن يسرا اللوزي انتهت من تصوير دورها في فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا وظافر عابدين، بالإضافة إلى كل من الفنانين محمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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