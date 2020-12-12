بالصور.. زواج الفنانة بشرى بعد قصة حب عمرها 24 عاما

السبت 12 ديسمبر 2020

احتفلت الفنانة المصرية بشرى بعقد قرانها على سالم هيكل، بعد قصة حب عمرها 24 عاما.



وتم عقد القران في احتفال اقتصر على عائلتي الزوجين، مراعاة للإجراءات الاحترازية الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت قائمة الحضور والدة بشرى وشقيقتها، كما حضرت عائلة سالم هيكل.

وكان سالم هيكل صديقا للفنانة بشرى منذ 24 عاما، في إطار صداقة بين العائلتين، وقال في تصريحات صحفية إنه وقع في حب بشرى منذ أن كانا صغارا.

وكان سالم هيكل قد قدم خاتم الخطوبة لبشرى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وسط عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم خالد الصاوي، وبوسي شلبي.