شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى ضرة أمام يسرا فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد النجمة هيفاء وهبي خلال أحداث مسلسل يسرا الجديد دور ضرة ليسرا وتكون فى مواجهة قوية أمامها ويدخلان فى صراعات طوال الأحداث فى شهر رمضان المقبل، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأسبوعين المقبلين، بعد انتهاء التعاقدات مع النجوم ومعاينة أماكن التصوير الذى يقوم بمعاينتها الأيام الحالية مخرج المسلسل سامح عبد العزيز.

عرض لـ هيفاء وهبي مؤخرا مسلسل أسود فاتح على منصة شاهد، وشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

أما يسرا فكان آخر أعمالها مسلسل خيانة عهد، وعرض فى سباق رمضان الماضي، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أحمد عادل وأمين جمال، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنا، خالد أنور، تيام قمر.