شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر لكل بطل من أبطال "اسعاف يونس" قبل عرضه على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لطرحت منصة watch it الرقمية عن البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل "إسعاف يونس" المقرر عرض حلقاته على شاشة المنصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 ديسمبر، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفردة وغلب عليها الطابع الكوميدى خاصة وأن العمل تدور أحداثه في اطار كوميدى.



محمد أنور

وطرحت منصفة watch it البرومو الرسمي للمسلسل قبل يومين والذى غلبت عليه المشاهد الكوميدية وظهر فيه عدد من ضيوف الشرف المشاركين في المسلسل مثل أمير كرارة، أحمد فهمى، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبرى.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد علي رزق، إيمان السيد، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، ومن ضيوف الشرف أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم محمود عبدالعزيز، عبير صبري، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، محسن منصور، محمد محمود وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة، وتشهد كل حلقة ظهور نجم كضيف شرف.



سارة سلامة



ايمان سيد



محمد على رزق