شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى: عمر الشريف نصحنى أن أبدأ فى بلدى وتكريمى فى مصر لا يضاهى أى جائزة فى الخارج.. "بن شاروك" تعرض للانتقاد فى بريطانيا لتقديمه قضية اللاجئين.. تعبت جدا كى أكون بطلا لفيلم بريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل ألفنان العالمى أمير المصرى ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى ، وذلك بعد فوز فيلمه البريطانى limbo بثلاث جوائز من مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته ، والتى تم إعلان جوائزها الخميس الماضى فى حفل الختام وهم جائزة أفضل فيلم ، وجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى ، وجائزة الإتحاد الدولى للنقاد " فيبريسى "

قال ألفنان العالمى أمير المصرى ، عقب إعلان جوائز فيلم limbo بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أمس لم أصدق نفسى وشعرت أن جسمى كالثلج ، لقد تعبت جدا كى أصل لهذه المرحلة وأكون بطلا لفيلم بيريطانى وهو مكان صعب ونادر أن يحصل شخص شبهى على هذه ألفرصة ، فتكريمى بين أهلى وناسى قد فاق كل المشاعر وشعرت حينها أننى أصبت بالقشعريرة، وتماسكت فى هذه اللحظة كى لا أبكى فمهما حصلت على جوائز فى الخارج لا تضاهى لحظة حصولى على دعم من بلدى مصر .



وأضاف ألفنان أمير المصرى ، أن التحضير للفيلم وعمل الكثير من البروفات كان أمر مهم للغاية ، فكل مشهد كان منظم من قبل التصوير بفترة وكان محدد وقت قليل للإرتجال أثناء التصوير ، ولم يحدث كثيرا فى الأفلام هذا الأمر أن يكون هناك بروفة قبل البدء ولكن المخرج بن شاروك له طريقته فى الإخراج تشبه مخرجين المسرح نوعا ما ، يقوم بالتحضير وسؤالك عن الشخصية التى تقدمها قبل بدء التصوير كى تعرف كل تفاصيلها ، وخلال تلك ألفترة قمنا بعمل بحث وتقابلنا مع بعض اللاجئين وكان هناك جلسة معهم مرة فى الأسبوع كى أتعرف على الصعوبات التى مروا بها وعند إنتهائنا من تلك الأمور أصبحنا جاهزين للتصوير ، ونحن كنا مدركين أن الجو فى الجزيرة سيكون صعب وكانت هذه المرة الأولى أن يتم التصوير فى تلك المنطقة . وبسؤاله عن علاقته بمخرج ألفيلم بن شاروك قال ، دائما ماأقول له أنت مصرى وأنت أخى العربى وهو يعشق مصر وكان يتمنى أن يأتى خلال المهرجان ، ولكنه أعتذر فى اللحظات الأخيرة وعندما تحدثت معه خلال عرض ألفيلم عندما رأى الجهور والتصفيق الحار دمعت عيناه ، وأتذكر أنه كان موجود فى دار الأوبرا المصرية منذ عدة أعوام لحضوره إحدى ألفاعليات فمصر بالنسبة له شيء عظيم ويحب الشرق الأوسط بشكل عام ، وأعتقد أنه لا يوجد مخرج كان من الممكن أن ينفذ مثل هذا ألفيلم إلا إذا كان يملك هذا الحس.

وعندما سئل عن سبب إختياره لتقديم شخصية سورية بالرغم من كونه فنان مصرى ، قال بعد إنتهاء العرض فى بريطانيا هناك الكثير من ظن أننى لاجيء سورى وقال لهم المخرج أننى فى الأصل ممثل مصرى وأنه أكتشفنى من مسلسل night manager مما أصابهم بالإندهاش ، وحينها سألت نفسى هل كلامهم عبارة عن مجاملة أم عنصرية ، وفى البداية التحضير للفيلم ذهبت لعمل مقابلة وهو كان شاهد المسلسل ووضع إسمى من ضمن الإختيار ، وكان المخرج حريص جدا وأهتم بوجودى وتمسك بى على الرغم من ترشيح بطل أخر للعمل ولكن المخرج أختار المخاطرة وأختارنى بالرغم أن الشخص الأخر أشهر وأكبر منى .

وتابع ألفنان أمير المصرى ، عندما قرأت السيناريو فى البداية ترددت لأن دائما فى هذه النوعية من الأفلام يكون التركيز على شخص إنجليزى أبيض يقوم بإنقإذ اللاجيء وينقله لحياة أجمل ولكن فى هذا ألفيلم يركز على تذكير الناس بمشاعر اللاجيء حيث كان " عمر " الشخصية التى أقدمها هو شاب مثقف جدا وكان يعيش حياة جميلة فى سوريا ولكنه أضطر أن يترك بلده بسبب الظروف ويظهر خلال الأحداث حبه لبلده ، بالإضافة للطابع الكوميدى للشخصية ، والمشهد الإفتتاحى للفيلم أستعان فيه المخرج على لاجئين حقيقيين، وعن أكثر المشاهد التى جعلته يبكى قال بكيت فى مشهدى مع أمى أثناء التصوير .

وعن كواليس مشاركته فى فيلم " حرب النجوم " قال كان ممنوع منعا باتا أن أفصح بمشاركتى فى هذا ألفيلم حتى لوكيل أعمإلى ، وقد تلقيت إتصالا هاتفيا من فتاه مسئولة عن لكاستينج أن مخرج ألفيلم شاهد شغلى ورأنى فى هذا الدور فى ألفيلم ، وذهبت لموقع التصوير كى أقرأ الورق وكان معى أمن حتى لا أقوم بتصويره ، ومخرج هذا ألفيلم عبقرى.

وتابع ألفنان أمير المصرى ، أن ألفنان الراحل عمر الشريف نصحه أن يبدأ فى بلده لأن شعبك هو من سيدعمك ويكون بجانبك وذكرنى والدى بهذه النصيحة عقب إعلان النتائج ، وعن جديده فى ألفترة القادمة قال سأشارك فى مسلسل فى نتفليكس " THE ONE" وسيذاع العام القادم ويعتبر أول بطولة فى المسلسلات فى بريطانيا وأقدم فيه دور بن والقصة تدور حول الحب والعلوم وهل من الممكن أن يجتمعوا سويا ، كما سيشارك فى فيلم مع بطل فيلم حرب النجوم وسيتم تصويره فى ليفربول .